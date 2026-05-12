Cuautlancingo festeja a miles de madres con eventos y regalos

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, celebraron a miles de mujeres en la explanada principal con motivo del Día de las Madres, donde disfrutaron de una tarde de convivencia, música y entrega de regalos.

Como parte de esta celebración, se realizarán ocho festejos en distintos puntos de Cuautlancingo, en los que se beneficiará a más de siete mil 250 madres de la cabecera municipal, juntas auxiliares e inspectorías, quienes podrán disfrutar de actividades recreativas, convivencia y entrega de regalos.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció el esfuerzo, dedicación y amor que diariamente brindan las madres a sus familias y destacó la importancia que tienen en la construcción de una sociedad más fuerte y unida.

“Quiero reconocer el trabajo de cada una de ustedes y, en especial, el de mi madre, Tere Alfaro. Todas las personas tenemos a una mujer que nos ha apoyado y guiado en nuestra vida, porque ustedes tienen un corazón generoso que siempre piensa en su familia”, expresó.

Asimismo, señaló que las madres son formadoras de vida, ejemplo de fortaleza y pieza fundamental de los hogares y de la comunidad.

Finalmente, la presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, reconoció la grandeza y entrega de las mujeres del municipio, resaltando el papel fundamental que desempeñan dentro de sus familias.

“Ustedes representan el corazón de sus hogares y son fundamentales para fortalecer a nuestras familias y a nuestra sociedad. Gracias por todo el amor, trabajo y esfuerzo que realizan día con día”, destacó.

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