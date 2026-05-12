Operativo aéreo y terrestre combate incendio forestal en cerro Tecaballo

Un operativo aéreo y terrestre se mantiene activo en el cerro Tecaballo para combatir y contener el incendio forestal registrado en este municipio, donde el Gobierno del Estado de Puebla desplegó brigadistas, Policía Forestal y apoyo logístico especializado para atender de manera inmediata los distintos frentes activos detectados en la zona. El coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, informó que las acciones incluyen reconocimiento aéreo, movilización táctica y evaluación permanente para proteger a la población y reducir riesgos ambientales.

Durante el operativo se desplegó un estado de fuerza de 40 elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, así como seis elementos y una unidad de Policía Forestal, además de motobomba, una cisterna y cuatro integrantes de apoyo terrestre. Las labores se realizaron en coordinación con Servicios Aéreos y el uso de la aeronave Bell 407 matrícula XC-HPZ, piloteada por el capitán Mario Pérez Hernández y un integrante adicional de tripulación.

El coronel Bernabé López Santos destacó que el uso estratégico del helicóptero permitió el traslado de brigadistas desde la helibase hacia la zona activa del incendio, ubicada aproximadamente a 15 kilómetros en línea recta, lo que optimizó tiempos de respuesta, fortaleció la seguridad operativa y mejoró la capacidad de intervención inmediata.

Asimismo, detalló que durante el sobrevuelo se identificaron entre seis y ocho frentes activos con combustión en vegetación de pastizal, arbustiva y selva baja, con avance hacia la zona norte, por lo que continúan las labores de combate, control y liquidación para evitar la expansión del polígono afectado.

Como parte de la coordinación interinstitucional y regional, durante el reconocimiento aéreo también se detectaron incendios forestales en territorio del estado de Guerrero, información que fue comunicada de manera inmediata a las autoridades de Protección Civil de esa entidad para su atención correspondiente.

En coordinación con la política nacional de gestión integral de riesgos que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta Mier, mantiene vigilancia permanente, despliegue operativo y acciones estratégicas de protección civil para salvaguardar a las comunidades, los recursos naturales y la seguridad de las familias poblanas.

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