Marisol Amieva impulsa crecimiento del deporte adaptado

Con el objetivo de garantizar mejores condiciones para la práctica deportiva de las personas con discapacidad, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal del Deporte y fortalecer el reconocimiento, fomento e infraestructura del fútbol adaptado en Puebla.

La propuesta plantea que el Programa Estatal del Deporte promueva, registre, acompañe y apoye ligas estatales de fútbol adaptado en modalidades para personas con discapacidad visual, personas con parálisis cerebral, fútbol de amputados y fútbol en silla de ruedas motorizada. Asimismo, contempla que las escuelas municipales de iniciación deportiva y desarrollo de talentos incorporen progresivamente módulos de formación y entrenamiento en estas disciplinas.

La iniciativa también impulsa acciones para facilitar el acceso a implementos especializados, como balones sonoros, muletas de competencia y sillas motorizadas adaptadas, además de promover adecuaciones de accesibilidad en canchas y espacios deportivos públicos para que más personas puedan practicar deporte en condiciones de seguridad, igualdad y dignidad.

Durante su posicionamiento ante el Pleno, Soledad Amieva destacó que el deporte representa una herramienta de inclusión, autonomía y desarrollo personal, por lo que las políticas públicas deben traducirse en oportunidades reales para quienes históricamente han enfrentado barreras para participar plenamente.

La diputada subrayó que la propuesta considera una implementación progresiva y acorde con la disponibilidad presupuestaria de las autoridades competentes, con el propósito de avanzar de manera responsable hacia una mayor inclusión deportiva en el Estado.

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