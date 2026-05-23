Estudio revela que las vacas pueden reconocer rostros humanos

Un estudio científico reveló que las vacas podrían ser más inteligentes de lo que se creía. La investigación demostró que estos animales poseen capacidades cognitivas sorprendentes. Por ejemplo, pueden reconocer rostros humanos e incluso asociar la voz de una persona con su imagen.

La investigación fue realizada por el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medioambiente de Francia, y fueron publicadas en la revista científica PLOS ONE. Según los resultados, las vacas pueden distinguir entre personas conocidas y desconocidas únicamente observando su rostro.

El estudio vuelve a poner sobre la mesa el debate de las capacidadades cognitivas que tienen estos animales, un tema que ha despertado la atención de los científicos en los últimos años.

Te puede interesar: Reintegran tres lobos mexicanos a la vida silvestre en Chihuahua

¿Cómo descubrieron que las vacas pueden hacer eso?

Los investigadores analizaron un total de 32 vacas. Durante la primera etapa, les mostraron videos sin sonido con rostros familiares y extraños. Los científicos midieron el tiempo que los animales pasaban mirando las imágenes y detectaron un patrón muy interesante. Las vacas fijaban su mirada por más tiempo en las fotos de las personas desconocidas.

Los responsables de la investigación indicaron que estos hallazgos tienen un gran valor, ya que demuestran que estos animales cuentan con capacidades cognitivas y sociales mucho más avanzadas de lo que se creía.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

Te recomendamos: