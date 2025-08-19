Estrenan tráiler de “Good Boy”, película de terror protagonizada por un perro

La película de terror “Good Boy” ha generado gran expectativa tras el lanzamiento de su tráiler, que se viralizó en redes sociales. Este filme, dirigido por Ben Leonberg, busca competir con otros estrenos de terror como “El Conjuro 4: Últimos Ritos” y “La hora de la desaparición”.

La historia sigue a un perro llamado Indy, quien se muda con su dueño Todd a una antigua casa en el campo, donde se rumorea que habitan fuerzas invisibles. A medida que avanza la trama, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales que afectan a Todd, quien es atormentado por una fuerza oscura. La lealtad del perro se convierte en el motor de la historia, llevándolo a proteger a su dueño a toda costa.

En el tráiler, se muestra a Indy escuchando ruidos extraños durante la noche y descubriendo a un hombre mayor gritando de agonía. La atmósfera de terror se intensifica cuando una presencia invisible comienza a acechar a los habitantes de la casa.

Las comparaciones en redes sociales con la caricatura “Coraje, el perro cobarde” de Cartoon Network han surgido debido a las similitudes en las tramas. Mientras que “Good Boy” presenta una versión más seria y oscura, la animación seguía las aventuras de un perro rosa que enfrentaba monstruos y fenómenos paranormales para proteger a su familia.

“Good Boy” llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 3 de octubre de 2025, en plena temporada de Halloween. Sin embargo, la fecha de estreno en México aún no ha sido confirmada.

First trailer for ‘GOOD BOY’



• Described as a horror film shot from the perspective of a dog who sees its owner haunted by supernatural spirits



• Named as one of the most heartbreaking horror films of 2025 with 95% on Rotten Tomatoes



In theaters on October 3 pic.twitter.com/MtMQCdorYm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 18, 2025

