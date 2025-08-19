Ian McKellen confirma su regreso como Gandalf

Ian McKellen​, conocido por su papel como Gandalf en las trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, ha confirmado su participación en una nueva película titulada “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, programada para estrenarse en 2027.

El anuncio se realizó durante la convención “For the Love of Fantasy” en Londres, donde McKellen, de 86 años, compartió detalles sobre la producción. La película, que continuará la saga de la Tierra Media, se enfocará en la historia de Gollum, un personaje interpretado por Andy Serkis.

McKellen reveló que en la película habrá un personaje llamado Frodo, lo que sugiere el regreso de Elijah Wood en este icónico papel. “Escuché que habrá otra película de la Tierra Media y será dirigida por Gollum. Les voy a contar dos secretos del reparto: hay un personaje en la película llamado Frodo y hay otro personaje que se llama Gandalf“, comentó el actor.

El proyecto está previsto para comenzar a rodarse a inicios de 2026, trece años después de la última entrega de “El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos”. Aunque los detalles son escasos, los fanáticos están emocionados por la posibilidad de ver a sus personajes favoritos de nuevo en la pantalla grande.

La trama explorará la historia de Sméagol, un hobbit que encuentra el Anillo Único y se transforma en Gollum, hasta su encuentro con Gandalf y Frodo. Este nuevo filme promete ser otro éxito en taquilla, al igual que sus predecesores.

