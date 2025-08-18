Netflix llevará “Frankenstein” de Guillermo del Toro a los cines

Netflix ha confirmado que la nueva película de “Frankenstein” de Guillermo del Toro se estrenará en cines el 23 de octubre de 2025. Este estreno se producirá antes de su llegada a la plataforma de streaming, programada para el 7 de noviembre.

La película competirá por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2025, lo que resalta su relevancia en el circuito cinematográfico internacional. Originalmente, se pensó que el filme solo estaría disponible en streaming, pero el positivo recibimiento del público llevó a Netflix a decidir su exhibición en salas de cine.

El tráiler lanzado el 31 de mayo de 2025 ofrece un vistazo a la historia, que se centra en un “científico brillante y ególatra que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que termina siendo la perdición tanto del creador como de su trágica creación”. La película contará con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance y Christoph Waltz.

Guillermo del Toro ha expresado su deseo de adaptar este clásico desde hace tiempo. En 2018, escribió la introducción de una edición anotada de “Frankenstein”, donde compartió su profunda conexión emocional con la obra de Mary Shelley.

Aún no se han revelado detalles sobre las cadenas de cine que exhibirán el filme, pero su estreno está confirmado para el 23 de octubre, generando gran expectativa entre los fanáticos del terror y del cine de autor.

