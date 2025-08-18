Reportan saldo blanco en operativo del penal femenil en Ciudad Serdán

Con el objetivo de preservar la paz y gobernabilidad en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) efectuó un operativo de supervisión al interior de este penal en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

La intervención de las fuerzas de seguridad y el irrestricto apego a los derechos humanos de las mujeres en reclusión, permitió que se reportara saldo blanco al término de este operativo.

Cabe señalar que, a fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, el Gobierno del Estado de Puebla ha puesto en marcha acciones encaminadas a la reinserción social, seguridad, salud y educación.

En coordinación con la Secretaría de Salud, se realizan jornadas para acercar servicios médicos como consultas generales, de optometría, odontología, vacunas, fisioterapia y estudios especializados. Además, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública, fue inaugurado un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), en el que se brinda atención especializada en áreas físicas, cognitivas, emocionales y sociales en beneficio de las y los menores que viven con sus madres en reclusión.

De igual manera, el pasado mes de julio, dicho penal fue reconocido con la medalla al Mérito Penitenciario por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Bajo el liderazgo y visión humanista del gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de Seguridad Pública trabaja en el fortalecimiento del sistema penitenciario en Puebla, y así garantizar una sociedad más segura y justa.

