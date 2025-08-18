Liga MX y MLS listos para los cuartos de final Leagues Cup

La Leagues Cup 2025 entra en su fase decisiva con cuatro equipos de la Liga MX en los cuartos de final, que son: Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca. Los conjuntos mexicanos regresan a este torneo con el objetivo de las semifinales, enfrentando cara a cara a clubes de la MLS, que conforme se sigue avanzando, la rivalidad entre un país y el otro se hace más fuerte y promete partidos de alto voltaje.

El encuentro más destacado de esta fase será el de Tigres contra el Inter Miami, un choque de plantillas de alto calibre que recuerda la última eliminación de los felinos sobre el equipo de la Florida. Pachuca, por su parte, se enfrenta al LA Galaxy, uno de los gigantes históricos de la MLS que contará con el respaldo de su afición, además, el cuadro hidalguense viene de perder su invicto en liga.

Tal vez te interese: Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9 y Sub-11 llega a Puebla

Toluca, quien goza de una excelente forma futbolística, se verá cara a cara contra Orlando City, equipo que en los últimos años ha elaborado un proyecto que le ha permitido competir en liga y copas; sin embargo, los escarlatas parecen ser los favoritos por el momento que atraviesan y por ser el vigente campeón de la liga mexicana.

Puebla, a diferencia de los demás, es el que peor llega, ya que en sus últimos dos partidos registraron 9 goles en contra, dos derrotas y cesaron a su director técnico, Pablo Guede. Frente a ellos estará el Seattle Sounders, un equipo sólido que ha sido arrasador en este torneo.

Los clubes mexicanos viajan a Estados Unidos con la obligación de anteponerse y seguir aumentando la rivalidad entre ambas ligas, afianzando el poder que sigue existiendo frente a la liga de la unión americana, mientras que los equipos locales de la MLS están forzados a la victoria para demostrar que sus proyectos ya alcanzaron una madurez para estar en la misma mesa del balompié mexicano.

Is it just a ball o el mejor regalo del mundo? 🤩



Get your #LeaguesCup2025 official match ball here ⚽ https://t.co/9pahbhAYSn pic.twitter.com/YMY9rgHNzt — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 18, 2025

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: