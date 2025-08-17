NFL sería llevada a juicio por discriminación racial

Un tribunal federal de apelaciones ratificó que el exentrenador Brian Flores y otros coaches afroamericanos podrán llevar a la NFL a juicio por presunta discriminación racial en sus prácticas de contratación, rechazando el intento de la liga de resolver el caso mediante arbitraje interno.

El Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan respaldó el fallo de la jueza Valerie Caproni, quien determinó que los reclamos de Flores contra la NFL y tres equipos (Denver Broncos, New York Giants y Houston Texans) pueden proseguir en el sistema judicial ordinario.

En su dictamen, el juez José A. Cabranes señaló que el mecanismo de arbitraje de la NFL, que designa al comisionado Roger Goodell como árbitro único, carece de imparcialidad y no cumple con los estándares legales.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, anunció que buscarán apelar la decisión: “Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el fallo del panel y buscaremos una revisión adicional”.

Por su parte, los abogados de Flores, Douglas H. Wigdor y David E. Gottlieb, celebraron el fallo.

Flores presentó la demanda en febrero de 2022, acusando a la liga de mantener un sistema racista, especialmente en la contratación de coaches negros. Dos entrenadores más se sumaron a la demanda, aunque sus casos fueron derivados a arbitraje por cláusulas contractuales específicas.

La jueza Caproni había destacado en 2023 la gravedad de las acusaciones, recordando que, pese a que el 70% de los jugadores son afroamericanos, menos del 10% de los puestos de coordinadores y entrenadores principales están ocupados por minorías.

