Corren casi 30 mil personas en Carrera Universitaria BUAP 2025

En la edición 2025 de la Carrera Universitaria, cerca de 30 mil estudiantes, académicos y trabajadores administrativos de la BUAP, así como familiares y amigos, se dieron cita frente a la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en CU, para unirse al tradicional evento deportivo que tuvo un recorrido de 6.5 kilómetros.

Minutos después de las 8:00 horas, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez dio el banderazo de salida y se incorporó al contingente de atletas de alto rendimiento para participar en esta competencia recreativa, donde los primeros mil 800 en cruzar la meta obtuvieron una medalla conmemorativa con la letra “P”, para formar la palabra BUAP con los metales de las ediciones 2022, 2023 y 2024, correspondientes a las letras “B”, “U” y “A”.

Al darles la bienvenida a esta convivencia universitaria, la Rectora expresó: “Celebramos ser parte de la manada de esta gran institución; a los de nuevo ingreso quiero decirles que estamos orgullosos de que se hayan ganado un lugar, producto de su trabajo y empeño; a los de años anteriores, también les decimos que estamos orgullosos de su desempeño académico”.

La Carrera Universitaria 2025 fue encabezada por integrantes de deporte adaptado, seguido del contingente de los atletas de alto rendimiento -entre los que participó la doctora Cedillo-, y enseguida los formados por alumnos de los niveles medio superior y superior de las unidades académicas de la capital y del interior del estado, familiares y amigos. El punto de partida la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos y la meta el Estadio Universitario.

Esta competencia deportiva forma parte de las actividades que impulsa la Máxima Casa de Estudios en Puebla para fomentar el deporte, el bienestar físico y el sentido de pertenencia a la universidad.

A la doctora Lilia Cedillo le acompañaron el secretario General, José Manuel Alonso Orozco; la titular de la Oficina de la Abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez; los vicerrectores de Docencia, y de Investigación y Estudios de Posgrado, Jaime Vázquez López e Ygnacio Martínez Laguna; así como el Encargado de Despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, Luis Antonio Lucio Venegas, entre otros funcionarios universitarios.

