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Lilia Cedillo entrega 150 definitividades a personal de la BUAP

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126 docentes obtienen certeza jurídica.

Como un reconocimiento al esfuerzo y trayectoria universitaria, la rectora Lilia Cedillo Ramírez entregó 150 definitividades, de las cuales 126 fueron para personal docente, impactando en 27 unidades académicas que incluyeron los complejos regionales y las sedes en la ciudad de Puebla. El resto de las bases otorgadas correspondieron a personal no académico.

Durante su discurso, la doctora Cedillo hizo hincapié en que este proceso es transparente y meticuloso, a fin de brindar certeza jurídica al futuro profesional de docentes y trabajadores administrativos, otorgándoles estabilidad en el marco de la normatividad vigente.

La institución destacó que estas acciones reafirman el compromiso institucional con la dignificación y el reconocimiento del trabajo universitario.

El personal docente, con su labor formativa, impulsa el desarrollo integral de los estudiantes, mientras que el personal no académico sostiene y da vida a los procesos sustantivos de la universidad.

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