BUAP formaliza Norma de Competencia Laboral Interna para tutoría académica

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de la Dirección de Atención Estudiantil y el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Secretaría Administrativa, anunció la formalización de la Norma de Competencia Laboral Interna en gestión de la tutoría académica de nivel superior, así como su respectiva certificación.

Durante la firma del acta de conformación del Comité Técnico de Normalización, la rectora Lilia Cedillo Ramírez celebró la creación de esta norma, al señalar que surge de las ideas, el trabajo y las experiencias de los profesores, y que su implementación será garantía de mejoras que beneficien directamente a los estudiantes. El comité técnico está integrado por funcionarios, representantes de unidades académicas y tutores de alto perfil y desempeño.

El director de Atención Estudiantil, maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, explicó que la norma surge del programa institucional de tutoría académica de nivel superior. Tras la aplicación de un diagnóstico, se identificaron áreas de oportunidad que derivaron en la protocolización de esta norma, la cual permitirá que 2 mil 500 tutoras y tutores puedan formarse con rigor académico a partir de una certificación que marcará una ruta para mejorar los acompañamientos en la educación superior.

Las acciones se consolidarán a través del Diplomado Creación de la Tutoría Académica de Nivel Superior, un modelo formativo orientado a la evaluación y certificación de competencias, prácticas pertinentes y una cultura de atención académica que favorezca la permanencia, el éxito escolar y el desarrollo integral del alumnado.

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