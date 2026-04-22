“Superpeso” golpea a familias que dependen de remesas: UDLAP

El fortalecimiento de la moneda mexicana ha sido celebrado por diversos sectores como un indicador de solidez financiera; sin embargo, para las familias que dependen del envío de dólares, el llamado “súper peso” se ha convertido en una auténtica crisis. Para entender esta compleja dinámica y su impacto real en el bolsillo de la población, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través del Dr. Felipe de Jesús Bello Gómez, desglosó las graves consecuencias económicas y psicológicas de este fenómeno.

El director académico del Departamento de Banca e Inversiones de la UDLAP explicó que el país está sufriendo un “efecto tenaza” que recorta drásticamente el presupuesto de las comunidades receptoras de remesas. “Hablamos de una carestía de alrededor del 30 al 35 por ciento en sus ingresos convertidos en gasto”, detalló el especialista, quien además explicó que este golpe ocurre porque, mientras el tipo de cambio retrocedió a niveles de hace una década, la inflación mantiene los precios de la canasta básica en los altos estándares de 2026, provocando que los mismos dólares rindan mucho menos.

Desde la perspectiva de la economía conductual, el experto señaló que el superpeso genera una “ilusión de riqueza” que beneficia casi exclusivamente a los segmentos favorecidos que viajan o consumen importaciones. Por el contrario, ante la frustración de ver mermado su dinero, los segmentos más amplios de la sociedad reaccionan con conductas de evasión. En lugar de ahorrar para protegerse, la gente prefiere gastar a corto plazo antes de que el dinero deje de alcanzarles.

Asimismo, el Dr. Bello desmitificó que el valor actual de la moneda sea un trofeo económico y subrayó que, de hecho, este panorama encarece hasta en un 30% la inversión extranjera directa, restándole competitividad a México en un momento crucial para el nearshoring. Ante la duda de si este escenario llegó para quedarse, el académico aseguró que “definitivamente es una anomalía”, y argumentó que el mercado tarde o temprano convergerá hacia su promedio histórico de largo plazo, situando el valor de equilibrio cercano a los 18.40 pesos por dólar.

Mantener artificialmente esta fortaleza cambiaria conlleva un alto costo de desarrollo. “Una óptica concentrada simplemente en defender el consumo, pues es una óptica que desde mi punto de vista es sumamente miópica”, sentenció el doctor, advirtiendo que esta postura termina privilegiando intereses de corto plazo por encima de la confianza para la inversión y la generación de empleos.

Esta capacidad de analizar fenómenos macroeconómicos complejos cruzándolos con la psicología del consumidor es reflejo de la excelencia del profesorado que brinda clases en la Universidad de las Américas Puebla, uno de los elementos que llevó a la UDLAP a ser reconocida recientemente en el ranking Mejores Universidades 2026 de El Universal como la mejor universidad privada de México, destacando además con 18 de sus licenciaturas posicionadas en el primer lugar a nivel nacional.

Te recomendamos: