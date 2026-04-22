Toma protesta nueva directora de la prepa Benito Juárez BUAP

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, tomó protesta a María Inés Antonio Villanueva como directora electa de la preparatoria “Lic. Benito Juárez García” para el periodo 2026-2030.

Durante la sesión del Consejo de Unidad, también se llevó a cabo el Cuarto Informe de Labores de la directora saliente, Hilda Ocaña Meléndez, a quien la rectora reconoció por el trabajo realizado y los logros alcanzados en su gestión.

Cedillo Ramírez destacó que los resultados presentados reflejan el compromiso del personal docente, especialmente en un nivel educativo clave para la formación de los estudiantes.

“En este nivel los logros caen sobre los profesores que saben guiar adecuadamente a los estudiantes, quienes enfrentan una etapa formativa crucial”, señaló la rectora.

La nueva directora asumirá el cargo con el objetivo de dar continuidad al fortalecimiento académico de esta unidad educativa.

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