IBERO Puebla recibe Campeonato Nacional de Basquetbol CONADEIP

El Gimnasio-Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ suena a rebotes de balón, chirridos de tenis, vítores reverberantes y ese suspiro tan característico de la red tras un enceste perfecto. La IBERO Puebla es sede del Campeonato Nacional de Basquetbol de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP), un torneo que reúne a 12 delegaciones de la tercera división del baloncesto universitario varonil.

Durante la inauguración oficial de la competencia, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la Universidad Jesuita, aseguró que el sentido real del deporte radica en el gusto de compartir en equipo y disfrutar. “Los deportes como el basquetbol exigen poner lo mejor de cada uno para conseguir campeonatos, en equipo y personalmente”.

Pocas disciplinas dan tanta importancia al reloj como el deporte ráfaga, por lo que el Dr. Guevara Sanginés exhortó a disfrutar cada segundo del campeonato. “Que sea una competencia que los anime a poner en el centro el juego limpio, de tal manera que les permita ser mejores jugadores y mejores personas para la realidad”. Y reiteró: “La IBERO Puebla es su casa; tienen las puertas abiertas”.

La delegación de la IBERO Puebla viene de obtener el primer lugar en el Encuentro Deportivo INTERSUJ 2025, el máximo evento de las universidades jesuitas de México y Latinoamérica.

Por su parte, el Ing. Enrique Ríos Espinoza, vicepresidente de la zona Oriente de la CONADEIP, agradeció la hospitalidad y el trabajo coordinado por parte de la sede: “La IBERO Puebla siempre se ha distinguido por organizar excelentes campeonatos”, reconoció.

De igual manera, deseó el mayor de los éxitos para todos los participantes, al tiempo que aseguró que se trata de una oportunidad para crecer de manera personal y profesional. “Por estar aquí, ya todos son ganadores. Estoy seguro de que veremos grandes ejemplos de compañerismo. ¡Disfrútenlo!”.

El protocolo concluyó con el desfile de las 12 delegaciones que competirán por el título: IBERO Puebla, Anáhuac campus Mayab, Colegio Michel Saint Onge, IBERO Ciudad de México, Tecnológico de Monterrey campus Cuernavaca, Universidad de Xalapa, Universidad del Valle de Puebla (UVP), Universidad Marista campus Ciudad de México, Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Universidad UNIBA, Universidad UNITESBA y Universidad de Celaya.

La Universidad Jesuita se ha consolidado como una institución líder en el deporte universitario, tanto en el rendimiento competitivo de más de una docena de equipos representativos como en la infraestructura del campus. Prueba de ello son los juegos de la primera división de futbol de la CONADEIP que se han celebrado en sus canchas desde finales de 2025.

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