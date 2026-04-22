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Secretaría de las Mujeres acerca atención en microrregión 21

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Foto: Gobierno de Puebla.

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla participó en la Jornada de Atención Ciudadana Microrregión 21, con el propósito de acercar recursos, orientación y respaldo que favorecen el bienestar y la autonomía de las y los habitantes.

Durante esta actividad, la dependencia entregó Cartillas de Derechos de las Mujeres y brindó información sobre los apoyos que ofrecen los Centros LIBRE, las cuales son unidades que brindan asesoría jurídica y psicológica. Asimismo, desarrolló dinámicas de sensibilización mediante juegos didácticos, como Jenga de derechos laborales y Memorama del Violentómetro, diseñados para compartir contenidos de forma participativa y accesible.

Como parte del evento, la Secretaría de las Mujeres brindó atención mediante una dupla especializada integrada por una abogada y una psicóloga, además de orientación institucional y seguimiento a quienes solicitaron apoyo directo. Como parte del evento, la Secretaría de las Mujeres atendió mediante una dupla especializada integrada por una abogada y una psicóloga, además de orientación institucional y seguimiento a quienes solicitaron apoyo directo.

La secretaria Yadira Lira Navarro destacó que acercar estos programas a las regiones permite ampliar el acceso a datos útiles, servicios y alternativas para una vida libre de violencia. Por su parte, Nora Velazco, asistente a la jornada, señaló que este tipo de iniciativas representan una oportunidad importante para conocer sus derechos y acceder a actividades que impulsan la seguridad y la confianza.

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