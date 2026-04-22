Secretaría de las Mujeres acerca atención en microrregión 21

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla participó en la Jornada de Atención Ciudadana Microrregión 21, con el propósito de acercar recursos, orientación y respaldo que favorecen el bienestar y la autonomía de las y los habitantes.

Durante esta actividad, la dependencia entregó Cartillas de Derechos de las Mujeres y brindó información sobre los apoyos que ofrecen los Centros LIBRE, las cuales son unidades que brindan asesoría jurídica y psicológica. Asimismo, desarrolló dinámicas de sensibilización mediante juegos didácticos, como Jenga de derechos laborales y Memorama del Violentómetro, diseñados para compartir contenidos de forma participativa y accesible.

Como parte del evento, la Secretaría de las Mujeres brindó atención mediante una dupla especializada integrada por una abogada y una psicóloga, además de orientación institucional y seguimiento a quienes solicitaron apoyo directo. Como parte del evento, la Secretaría de las Mujeres atendió mediante una dupla especializada integrada por una abogada y una psicóloga, además de orientación institucional y seguimiento a quienes solicitaron apoyo directo.

La secretaria Yadira Lira Navarro destacó que acercar estos programas a las regiones permite ampliar el acceso a datos útiles, servicios y alternativas para una vida libre de violencia. Por su parte, Nora Velazco, asistente a la jornada, señaló que este tipo de iniciativas representan una oportunidad importante para conocer sus derechos y acceder a actividades que impulsan la seguridad y la confianza.

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