Gobierno de Puebla realiza asambleas informativas en San José Chiapa

Con el objetivo de escuchar y atender de manera cercana las peticiones sociales, integrantes de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado realizaron asambleas informativas en las seis comunidades que conforman San José Chiapa.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, encabezó las reuniones donde se informó a la ciudadanía sobre los diferentes programas y beneficios a los que puede acceder, al tiempo de escuchar las necesidades más sentidas en la región.

Reiteró que esta administración trabaja bajo el principio de más territorio y menos escritorio, por lo que este ejercicio también se desarrolló en las microrregiones de Tehuacán, Atlixco y San Martín Texmelucan.

Aguilar Pala realizó un recorrido con los vecinos de las comunidades de San José Ozumba, Nuevo Vicencio y la cabecera municipal, por las instalaciones del hospital general, clínicas de salud y oficinas públicas, a fin de verificar el funcionamiento, agilizar la atención y brindar un mejor servicio.

El secretario de Gobernación explicó a la población los proyectos que se desarrollan bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier, de trabajar con cercanía para fortalecer el bienestar y generar riqueza comunitaria.

En tanto, pobladores de estas localidades agradecieron la visita por vez primera de autoridades estatales a sus comunidades y agradecieron la disposición y el interés del mandatario estatal por estas jornadas que permiten el trato directo con las y los poblanos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mantener atención y diálogo permanente con las comunidades, en concordancia con la política social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de colocar a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones.

Te recomendamos: