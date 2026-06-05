Revisan avances para consolidar estrategia turística en Puebla

Como parte de la coordinación permanente entre el Gobierno de México y el del Estado de Puebla para fortalecer al sector, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante el encuentro revisaron los avances de las acciones impulsadas por ambas administraciones para consolidar a la entidad como uno de los principales destinos del país y contribuir a la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de convertir a México en el quinto país más visitado del mundo.

Entre los temas abordados destacó la organización del Tianguis Turístico 2027, que tendrá como sede a Puebla, así como la participación en el festival gastronómico “México de Mis Sabores”, que formará parte de las actividades del Mundial 2026 en Campo Marte. En este escaparate nacional, el estado estará representado por la cocinera tradicional Teresa Jaimes, de Tlatlauquitepec, y por el chef Alan Sánchez, de la capital poblana, quienes compartirán la riqueza gastronómica local.

Asimismo, se revisó la estrategia de promoción turística y la participación del estado en ferias y encuentros internacionales especializados, con el propósito de atraer más visitantes, ampliar su presencia en mercados estratégicos y generar una mayor derrama económica en beneficio de las familias.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso de mantener una estrecha coordinación con el Gobierno de México para impulsar al turismo como una herramienta de desarrollo, bienestar y riqueza comunitaria para todas y todos.

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