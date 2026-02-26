Mejora 6% el rendimiento de combustible en transporte público tras capacitación

Como parte de la estrategia de movilidad sostenible que implementa el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), en colaboración con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI), presentó resultados que confirman que la profesionalización de operadores genera beneficios ambientales y económicos medibles en el transporte público.

El programa incluyó a 29 operadores de cuatro concesiones del estado bajo una metodología de medicación antes y después de la capacitación en conducción eficiente.

Tras el proceso formativo, el rendimiento promedio de combustible mejoró cerca de 6 por ciento, mientras que la intensidad de emisiones de dióxido de carbono disminuyó 5.8 por ciento por cada 100 kilómetros recorridos, sin necesidad de renovar la flota ni realizar inversiones tecnológicas adicionales.

En el ámbito económico, el análisis estimó que, si este desempeño eficiente se mantiene, el sistema podría ahorrar más de 21 mil litros de diésel al año, lo que representa aproximadamente 568 mil pesos anuales en costos operativos. Este resultado fortalece la sostenibilidad financiera del servicio.

Con estos resultados, Puebla se consolida como referente nacional en la implementación de políticas públicas basadas en evidencia. La capacitación continua y la medición técnica forman parte de una política estructural para mejorar el desempeño ambiental y operativo del transporte público.

