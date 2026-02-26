Reforman ley para garantizar intérpretes a personas con discapacidad auditiva en FGE

El Pleno de la LXII Legislatura aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la finalidad de garantizar el acceso a un intérprete o traductor para las personas con discapacidad auditiva.

Con las modificaciones, se establece que la accesibilidad constituye un derecho de las personas con discapacidad para lograr la igualdad de oportunidades. Esto, sumado al derecho de autonomía y movilidad personal, permite una vida plena e independiente.

A través del dictamen, aprobado en sesión ordinaria, se reforman las fracciones VII del artículo 4 y la VII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

En el mismo sentido, el Congreso del Estado aprobó el acuerdo mediante el cual se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, para que realicen los ajustes razonables necesarios para garantizar que sus dependencias, entidades y organismos cuenten con condiciones y espacios accesibles para las personas con discapacidad, así como para que capaciten y sensibilicen a su personal de forma permanente, para garantizar la prestación de trámites y servicios sin discriminación y con pleno respeto de los derechos humanos.

Por otra parte, el Poder Legislativo avaló el acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que publique de forma permanente, actualizada y en lugares visibles de todas sus oficinas, el directorio institucional del organismo, así como la relación de los delitos cuya atención corresponda a cada una de sus unidades.

Además, las y los diputados aprobaron el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, para que diseñen e implementen estrategias, capacitaciones y protocolos para prevenir, atender y erradicar la violencia y el hostigamiento y acoso sexual dentro de la administración pública municipal, con el fin de garantizar entornos laborales seguros y aptos para su personal, así como para la ciudadanía que acuda a ellos.

En Tribuna, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez destacó la importancia de articular acciones desde las distintas instancias para garantizar una vida libre de violencia. En este sentido, mencionó que la administración pública municipal debe trabajar para prevenir y atender casos de acoso y hostigamiento; además, que los señalamientos contra servidores públicos no queden impunes.

Como parte de la sesión, la LXII Legislatura aprobó el exhorto dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, y a la Secretaría de las Mujeres para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen y difundan políticas públicas con perspectiva de género, enfocadas al desarrollo y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres, con el fin de alentar y apoyar la productividad y la autonomía económica de las mujeres poblanas.

Durante su intervención, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez señaló que uno de los objetivos de este acuerdo es fortalecer la independencia financiera de las mujeres, como motor de transformación social y herramienta de igualdad, ya que su participación es determinante para la generación de empleo y estabilidad económica.

APRUEBAN EXHORTOS EN MATERIA DE MOVILIDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN

De igual forma, las y los diputados aprobaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, diseñen e implementen campañas permanentes de educación y cultura vial dirigidas a los actores de los distintos niveles, con el fin de evitar accidentes y promover la movilidad segura, a través del conocimiento y respeto de las normas de tránsito.

La LXII Legislatura también avaló el acuerdo mediante cual se exhorta al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para que, de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad y Transporte y los Sistemas Municipales análogos de la entidad, fortalezcan y amplíen el funcionamiento del Sistema de Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad (SITRADIF), incluyendo la capacitación del personal conductor y operativo, con el fin de garantizar los derechos a la movilidad segura y a la salud de las personas con discapacidad, en un marco de respeto a su dignidad y derechos humanos.

En otro momento de la sesión, las y los legisladores aprobaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que, atendiendo su suficiencia presupuestaria, considere la instalación de aulas de educación inicial en los centros de educación preescolar de la entidad, así como para que garantice el adecuado funcionamiento de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), en beneficio de los niños y niñas poblanas y de su formación integral.

Al respecto, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que esta medida trasciende el ámbito educativo, pues reduce las brechas de desigualdad y destaca el papel que desempeñan los CAPEP para el bienestar escolar, el desarrollo de la primera infancia y la inclusión, para reducir las barreras de aprendizaje.

Asimismo, el Congreso del Estado aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, de manera coordinada con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, implemente acciones y campañas de concientización dirigidas a madres y padres de familia, tutoras o tutores, y personas que ejerzan la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior, para dar a conocer los beneficios de la crianza positiva y su impacto en la formación de los y las menores de edad, con el fin de garantizarles una vida libre de violencia, procurando su interés superior.

Como parte del orden del día, las y los diputados aprobaron el acuerdo por el que se exhorta a las personas Titulares del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de las Mujeres, del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Electoral del Estado, así como a los Ayuntamientos y cinco Concejos Municipales para que, a partir de este año y durante el mes de mayo del presente y de los años subsecuentes, iluminen sus edificios públicos con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Además, implementen acciones de sensibilización y respeto para erradicar la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, en el marco del Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

En su posicionamiento, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez destacó que el carácter simbólico de esta acción representa un avance para garantizar la dignidad de todas las personas en la entidad, ya que visibilizar la violencia es crucial para prevenirla y atenderla, así como para fomentar el respeto y promover condiciones de igualdad.

Las y los diputados avalaron el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas para que, en el ámbito de sus atribuciones, en coordinación con las autoridades de los municipios considerados como indígenas y con la participación activa de los pueblos y comunidades, implementen acciones para el rescate, preservación y promoción de las lenguas maternas habladas en territorio poblano, como la entonación de los Himnos Nacional y del Estado en lenguas indígenas, durante eventos cívicos y escolares, entre otras acciones.

Al respecto, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez señaló que esta medida también representa una oportunidad para saldar una deuda pendiente con la identidad y con la historia, pues las lenguas maternas sobreviven gracias a la resistencia de las comunidades y a las personas que las hablan con orgullo.

