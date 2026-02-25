No habrá nuevos partidos políticos en Puebla este año: IEE

El Instituto Electoral del Estado (IEE) cerró oficialmente la puerta a la creación de nuevos partidos políticos locales en Puebla para este año.

La presidenta del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, informó que el procedimiento fue declarado desierto, luego de que la única organización que mantenía el proceso no lograra cumplir con los requisitos legales básicos.

Durante sesión del Consejo General, se determinó que la organización ciudadana “Candidatos, Ciudadanos en Transformación A.C.”, que buscaba obtener el registro bajo el nombre de “Fuerza Obradorista”, quedó fuera por un incumplimiento masivo en sus metas de afiliación.

El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla exige la realización de al menos 18 asambleas distritales válidas.

La organización solo logró concretar una asamblea, quedando muy lejos del mínimo requerido por la ley.

El pasado 31 de enero de 2026 venció el plazo para entregar la solicitud de registro acompañada de la documentación que probara las asambleas y las afiliaciones.

El IEE rechazó el aviso de intención de la organización al considerar que se entregó fuera de tiempo.

Posteriormente, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al IEE permitir que el proceso siguiera.

A pesar de la oportunidad otorgada por el tribunal, la organización no tuvo la capacidad de movilización necesaria para reunir a la ciudadanía en los distritos exigidos.

