Garantizan pase directo a egresados de prepas BUAP; deberán presentar examen

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez sostuvo que los egresados de las preparatorias y bachillerato de la institución tendrán “pase directo” al nivel de licenciaturas, aunque sí deberán presentar su examen de admisión.

Durante la sesión del Consejo Universitario, ratificó su compromiso de campaña de garantizar el ingreso de los egresados de las prepas BUAP en alguna de las tres opciones de carrera que elijan.

Detalló que la primera opción corresponderá a la licenciatura de mayor interés del aspirante; la segunda, a un programa de un área de conocimiento distinta que también sea de su preferencia; y la tercera, a otra alternativa académica.

Sin embargo, resaltó que sí deberán presentar el examen de admisión, como in requisito para cumplir con el proceso de ingreso, además que servirá como una herramienta diagnóstica que permitirá dar seguimiento académico a los estudiantes durante su trayectoria universitaria.

Respecto a las dudas surgidas en torno al curso “SanaMente, LibreMente” mencionado en la convocatoria de admisión 2026, explicó que está enfocado en informar a los aspirantes sobre los riesgos del consumo de drogas entre la juventud.

Ante la incertidumbre generada, Lilia Cedillo solicitó al director de Administración Escolar, Juan Rosas Tapia, realizar las precisiones necesarias a través de la página oficial de admisión y en los espacios de difusión donde participe la universidad, a fin de evitar confusiones entre aspirantes y la opinión pública.

