Cancelan audiencia de sentencia contra Javier “N” por violencia familiar

La audiencia del 28 de noviembre para dictar la pena contra Javier N. por violencia familiar se canceló, debido a que la defensa del excandidato a la gubernatura pidió un amparo y el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal en Puebla le otorgó una suspensión preventiva, explicó Helena Monzón.

La hermana de la activista abundó que, aunque no es una suspensión definitiva, sí significa una acción dilatoria para culminar el juicio.

La defensa de Javier N. quiere que se deje sin efecto la decisión del Tribunal de Apelación del estado de Puebla en la lectura que se hizo en la reposición de la lectura de la denuncia escrita de Cecilia Monzón que se realizó el viernes pasado.

“Lanzan un amparo infundado, nuevamente con la finalidad dilatoria, y que no solamente es dilatoria, sino que además en este caso, comporta que no podamos llegar a ese fallo de prisión este viernes”, dijo.

La hermana de la activista acusó que la decisión va en contra de la nueva Ley de Amparo en México, ya que no le tendrían que haber otorgado esta suspensión de forma preventiva.

Helena Monzón agregó que lo anterior significa que la decisión del Poder Judicial de revocar la sentencia pasada le dio una semana extra a Javier N. para buscar algún artilugio que utilizaron para darle una suspensión.

“Esto nos demuestra que sencillamente ya no solo puedo hablar de revictimización; de lo que puedo hablar es que el sistema sí sirve, y es un sistema que sistemáticamente funciona para negarle la justicia a las mujeres”, lamentó.

Hay que recordar que el Poder Judicial pidió reponer el final del proceso de violencia familiar para que se leyera la denuncia original de la activista que hizo en vida ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madrugada del domingo 23 de noviembre, el Tribunal de Enjuiciamiento volvió a declarar culpable a Javier N. por dicho delito, por lo que la familia de Cecilia exige la pena máxima.

A la par se lleva a cabo el juicio por feminicidio, en el que siguen sin querer presentarse a declarar los exfuncionarios de la FGE.

