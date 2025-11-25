Sheinbaum descarta investigación a transportistas y agricultores por bloqueos

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existen carpetas de investigación contra transportistas y agricultores por los bloqueos carreteros del lunes. Garantizó que su gobierno no persigue a quienes ejerzan su derecho a la manifestación.

Durante su conferencia matutina, precisó que las declaraciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez fueron malinterpretadas. Recalcó que, aunque el cierre de carreteras constituye un delito, su administración prefiere el diálogo a la judicialización.

“Se malinterpretó lo que dijo la secretaria, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse”, afirmó Sheinbaum. Subrayó que existen mesas de trabajo permanentes para atender las demandas de seguridad en carreteras y discutir la Ley de Aguas Nacionales.

La mandataria presentó datos que muestran una reducción del 54% en denuncias por robo en carreteras respecto a 2018. No obstante, reconoció que se debe seguir trabajando para alcanzar la meta de cero delitos en las vías de comunicación del país.

Respecto a los agricultores, explicó que el conflicto surge por quienes se resisten a adaptarse a la Ley de Aguas Nacionales. Señaló que deben entregar sus concesiones a la Conagua para tecnificar el riego y garantizar el derecho humano al agua.

Asimismo, cuestionó la necesidad de bloquear carreteras cuando existen canales abiertos de diálogo. Finalmente, reiteró su compromiso de transformar el país para lograr una distribución equitativa del agua, sin criminalizar la protesta social.

