Mujer despierta momentos antes de ser cremada en Tailandia

Una mujer de 65 años despertó dentro de su ataúd momentos antes de ser cremada en un templo budista de Tailandia; los hechos ocurrieron el pasado sábado 22 de noviembre en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

El incidente fue transmitido en vivo por el templo Wat Rat Prakongtham. En el video se observa cómo comienza a moverse dentro del féretro; la mujer había sido declarada muerta y contaba con certificación oficial de deceso.

No obstante, tres hombres auxiliaron a la mujer para salir del ataúd. Inmediatamente fue trasladada en una ambulancia a un hospital cercano. Horas después, fue movilizada nuevamente en otra unidad de emergencia.

El templo aseguró que la mujer se encuentra estable y bajo observación médica; sin embargo, no proporcionaron detalles sobre las causas de la presunta muerte. Tampoco explicaron cómo se emitió la certificación errónea.

Según el Bangkok Post, los médicos detectaron hipoglucemia grave en la mujer. No presentaba signos de paro cardíaco o insuficiencia respiratoria. Este hallazgo explicaría su estado de inconsciencia prolongado.

El Wat Rat Prakongtham publica regularmente sus servicios funerarios en Facebook. Esta religión es mayoritaria en Tailandia. El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de certificación de fallecimientos.

