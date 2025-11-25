Campesinos y transportistas bloquearon 29 carreteras del país: SEGOB

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) reportó 29 bloqueos carreteros en México durante el lunes 24 de noviembre de 2025; los cierres se registraron en 17 entidades, afectando diversas actividades de la población.

Campesinos y transportistas se manifestaron para exigir mayor seguridad en las carreteras del país, precios de garantía para productos agrícolas y mejores condiciones laborales para ambos sectores.

Segob detalló que 17 bloqueos ocurrieron en carreteras federales y los 12 restantes en vías estatales. De estos, 17 correspondieron a cierres totales y los demás a bloqueos parciales en la circulación.

La dependencia federal reiteró que no existía motivo válido para realizar este tipo de movilizaciones. Subrayó que mantienen permanentemente abierta la mesa de diálogo para atender todas las demandas sociales.

En semanas recientes se han realizado más de 200 reuniones de trabajo con productores y transportistas. También se mantienen mesas de trabajo permanentes con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura.

Cabe destacar que solo una agrupación transportista participó activamente en las protestas realizadas. Las demás organizaciones del sector se deslindaron completamente de los bloqueos realizados.

