CDMX se blinda ante movilización feminista del 25N

Autoridades de la CDMX implementaron un operativo con vallas metálicas reforzadas con bloques de cemento para proteger edificios públicos y privados ante la marcha convocada para este martes 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Palacio Nacional, Catedral Metropolitana, Bellas Artes y otros inmuebles se encuentran resguardados, mientras aproximadamente 20 establecimientos sobre Paseo de la Reforma –incluyendo bancos, hoteles, restaurantes– instalaron protecciones de hasta dos metros de altura.

No obstante, el reforzamiento responde a la marcha del pasado 15 de noviembre, donde las vallas respaldadas con tanques de agua presentaron filtraciones durante las manifestaciones de la Generación Z, lo que motivó el uso de bloques de cemento en esta ocasión.

Organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas convocaron a la movilización que partirá de puntos como la Diana Cazadora y la Glorieta de Mujeres que Luchan con rumbo al Zócalo capitalino, bajo consignas que buscan “incendiar la conciencia colectiva“.

La cuenta Voces Feministas declaró: “No pedimos justicia, la arrancamos. Este 25N no marchamos por protocolo, marchamos para sacudirlo todo, para que nunca más se atrevan a ignorarnos”.

Amnistía Internacional confirmó su participación: “por las que ya no están, por las que alzan la voz y por las que vienen detrás“, en un día que promete ser una de las más significativas en esta lucha.

