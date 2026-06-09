Decretan home office por inauguración del Mundial 2026 en CDMX

El Gobierno de México implementará trabajo a distancia y teletrabajo en oficinas públicas de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, como parte de las medidas para reducir el tráfico y garantizar la movilidad el próximo jueves 11 de junio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contempla disposiciones para trabajadores y estudiantes ante el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se realizará en la capital del país.

De acuerdo con el documento, las dependencias del sector público federal con sede en la Ciudad de México deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación para que el personal labore a distancia o bajo la modalidad de teletrabajo.

Además, el gobierno federal exhortó al sector privado y social a adoptar esquemas de trabajo remoto en actividades administrativas no esenciales, con el objetivo de disminuir la circulación vehicular y evitar complicaciones en la movilidad urbana durante el evento deportivo.

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Como parte de las medidas extraordinarias, también se suspendieron las clases en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas con sede en la Ciudad de México.

Además, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que también suspenderá actividades académicas el jueves 11 de junio en sus facultades, escuelas y preparatorias ubicadas en la capital del país, debido a las afectaciones viales y de movilidad que generará el evento masivo.

Las disposiciones estarán vigentes únicamente el jueves 11 de junio, día en que se celebrará la ceremonia inaugural y el primer encuentro entre la selección de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

#Ahora ⚽🚨 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para suspender actividades el próximo 11 de junio en oficinas de la Ciudad de México.



La medida aplicará para oficinas públicas y privadas,… pic.twitter.com/RSprDBYxcy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 9, 2026

Editor: Edgar Espinoza

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