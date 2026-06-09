Lotería Nacional dedica sorteo 70 años de Biblioteca Central de la UNAM

La Lotería Nacional celebrará el Sorteo Superior No. 2888 en conmemoración del 70 Aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo edificio ubicado en Ciudad Universitaria fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007.

El billete conmemorativo, presentado por la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, consta de 2 millones 400 mil cachitos que recorrerán todo el país. El sorteo se celebrará el viernes 26 de junio de 2026 a las 20:00 horas con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos.

Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados y en miloteria.mx.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que “este billete no sólo celebra un aniversario, sino que también reconoce la vocación universitaria de hacer del conocimiento un bien público, de la cultura una herencia compartida y del aprendizaje un camino para ampliar las libertades y los márgenes de acción”.

Agregó: “La Biblioteca Central destaca como uno de los edificios más icónicos de la Ciudad Universitaria y de nuestra capital. Constituye una obra artística, un sitio ideal para el encuentro y el estudio, un bastión invaluable del rico acervo documental de la Universidad”.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que “desde hace siete décadas los muros de esta institución no sólo custodian millones de páginas, también preservan una parte fundamental de la historia intelectual, científica y cultural de México“.

Sostuvo que en el México que se construye con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación, ciencia, innovación y acceso al conocimiento son pilares fundamentales para combatir desigualdades, y añadió: “Hoy celebramos mucho más que una biblioteca, celebramos la convicción de que el conocimiento transforma vidas, amplía oportunidades y construye el futuro de las naciones”.

El billete fue diseñado por Juan O’Gorman, quien plasmó la historia, raíces y diversidad cultural de México. En la ceremonia estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Institucional, Tamara Martínez Ruiz; la directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, Elsa Margarita Ramírez Leyva; y la subdirectora de Servicios Bibliotecarios, Verónica Soria Ramírez, entre otros invitados.

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