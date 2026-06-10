Pepe Chedraiu entrega apoyos alimenticios en La Margarita y Santo Tomás Chautla

Como parte de las acciones en favor del bienestar de las familias poblanas, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, dirigido por MariElise Budib, realizó una entrega del programa “Alimentación Imparable” en la Unidad Habitacional La Margarita y en la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla.

En este sentido, el alcalde Pepe Chedraui afirmó que, a través de este programa, se acercan apoyos gratuitos a la ciudadanía para contribuir a su bienestar y fortalecer su alimentación.

“Estamos aquí por ustedes. Seguimos trabajando para que a Puebla le vaya bien; para las mujeres, nuestros adultos mayores y las personas con alguna discapacidad, acercando estos proyectos directamente a las colonias y a las y los ciudadanos”, enfatizó.

En esta línea, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, reafirmó el compromiso de la presidenta MariElise Budib de trabajar de manera cercana, solidaria y comprometida con las familias poblanas. Agregó que cada despensa está conformada por productos de la canasta básica, con alimentos nutritivos y balanceados que contribuyen a mantener una alimentación saludable y una mejor calidad de vida para las familias.

“Les comento que, en el DIF Puebla Capital sabemos lo difícil que es sacar adelante un hogar, no siempre es sencillo; que muchas familias realizan grandes esfuerzos y que, en ocasiones, uno de los mayores desafíos es garantizar algo tan fundamental como la alimentación”, mencionó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, reconoció la escucha permanente del Gobierno de la Ciudad para atender las necesidades de las y los poblanos y destacó que los apoyos se llevan directamente a las colonias y juntas auxiliares.

Además, la diputada federal por el distrito 12, Nora Escamilla, resaltó la importancia de que estos apoyos se entreguen directamente por el presidente municipal, al señalar que este tipo de acciones fortalecen la cercanía con la ciudadanía en beneficio de todas y todos.

Con el programa “Alimentación Imparable” se contribuye a la seguridad alimentaria de la capital poblana mediante la entrega de apoyos a familias en situación de vulnerabilidad, con especial atención a niñas y niños no escolarizados, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, reafirma su vocación de servicio y compromiso para tener una ciudad más incluyente y justa, con apoyos que lleguen a todas y todos.

Te recomendamos: