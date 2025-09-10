SSC Puebla instruye a presidentes auxiliares sobre pirotecnia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de Protección Civil, brindó capacitación a presidentes de las 17 juntas auxiliares sobre medidas de prevención por venta y quema de pirotecnia durante las fiestas patrias.

El objetivo principal es lograr una coordinación con las autoridades auxiliares, para poder establecer medidas preventivas y de reacción ante la venta y quema de fuegos pirotécnicos, salvaguardando la integridad de la ciudadanía.

Además del personal de Protección Civil, se sumaron a las pláticas elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), expertos en materiales explosivos, a fin de orientar sobre los riesgos del manejo y uso de pirotecnia.

A este evento asistió el titular de la SSC, coronel Félix Pallares Miranda, además de la regidora Ana Mariela Solís, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla, y la subsecretaria de Desarrollo Político de Gobernación, Isabel Merlo Talavera.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía en la capital en orden, incluyendo sus 17 juntas auxiliares.

