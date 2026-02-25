Entregan mantenimiento integral a fuentes del Parque de San José

Como parte de la estrategia Fuentes que Brillan, el Gobierno de la Ciudad realizó la entrega de los trabajos de mantenimiento integral de las dos fuentes ubicadas en el Parque de San José, avanzando en la transformación de los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias poblanas.

Estas labores contemplaron la sustitución de bombas y la mejora del sistema de iluminación, lo que permitirá un funcionamiento eficiente y una mayor proyección visual de ambos elementos, devolviéndoles su valor como punto de encuentro y convivencia para las y los visitantes en este espacio.

De manera complementaria, la Secretaría de Servicios Públicos llevó a cabo trabajos de intervención en más de 12 mil metros cuadrados con poda de pasto, chapeo, cajeteo, desorillado y barrido de área.

Asimismo, se efectuó el retiro de 19 metros cúbicos de basura y desecho vegetal, además de la poda de 67 arbustos, acciones que contribuyen al orden, la seguridad y la conservación del entorno.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para dignificar los espacios públicos y garantizar que la ciudadanía cuente con lugares funcionales, iluminados y en óptimas condiciones, donde se fomente la convivencia y el cuidado del patrimonio urbano.

Asimismo, Aimée Guerra, titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, destacó el trabajo coordinado entre dependencias para el mantenimiento a los diversos parques dentro del polígono del Centro Histórico, así como la mejora en la iluminación para la recuperación de espacios públicos en la capital.

