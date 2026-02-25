San Pedro Cholula controla 95% del incendio en el Cerro Zapotecas

El incendio registrado en una de las laderas del Cerro Zapotecas, en el municipio de San Pedro Cholula, ha sido controlado en un 95 por ciento y actualmente las autoridades trabajan en su liquidación total, sin que exista riesgo para la población, informó el Gobierno Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, las labores fueron encabezadas por la Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil Estatal, Bomberos del Estado y la Policía Forestal Estatal. También participaron distintas áreas del Ayuntamiento, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH).

Las acciones se implementaron de manera estratégica con el objetivo de salvaguardar la integridad de los habitantes y evitar que el fuego se propagara a otras zonas.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, permaneció en el sitio durante las labores y, al concluir los trabajos, reconoció la participación de las corporaciones y del personal involucrado, a quienes agradeció su compromiso y valentía.

Las autoridades informaron que se mantiene un monitoreo permanente en el área para prevenir una posible reactivación del incendio, especialmente ante cambios en las condiciones climatológicas.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará actuando de manera coordinada ante cualquier contingencia y aseguró que mantendrá comunicación constante con la ciudadanía para garantizar la seguridad de las familias cholultecas.

