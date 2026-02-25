Reconocen talento de estudiantes del CECyTE de Tehuitzingo y Chignahuapan

Al reconocer a estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), de los planteles de Tehuitzingo y Chignahuapan, el gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que en todos los ámbitos hay talento en Puebla, por eso es tierra de campeonas y campeones.

Recordó que bajo la directriz de la política humanista y científica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el deporte, la innovación, la cultura y la educación son elementos centrales para lograr la transformación humana.

En este contexto, la directora del CECyTE, Virginia González Melgarejo, destacó que este año el colegio tendrá proyección internacional con la participación de las y los alumnos en festivales y ferias, quienes desarrollaron aplicaciones móviles orientadas al reciclaje y al fortalecimiento de la comunicación de niñas y niños con autismo.

Explicó que con la aplicación móvil que promueve el reciclaje, las y los alumnos de Chignahuapan obtuvieron una acreditación internacional para participar en el International Creativity and Innovation Award (ICIA), en Camboya, el próximo mes de abril.

Detalló que el proyecto de las alumnas del CECyTE Tehuitzingo consta de un software educativo para fortalecer la comunicación en niños y niñas con autismo, y participará en la Feria de Ciencias en Sevilla, España, en el mes de octubre; mientras que en diciembre asistirán en el International Science and Invention Fair, a celebrarse en Indonesia.

Te recomendamos: