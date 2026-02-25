Cámara de Diputados aprueba jornada laboral de 40 horas

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México.

En lo general, el dictamen fue avalado con 469 votos a favor. En lo particular, la reforma obtuvo 411 votos a favor y 58 en contra, sin abstenciones, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida.

La iniciativa, planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada sin cambios y con aplicación gradual, empezando en 2027 y concluyendo hasta 2030, al alcanzar mayoría calificada.

El dictamen establece que, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Además, fija que las horas extraordinarias se pagarán con un 100 por ciento adicional sobre el salario correspondiente y que no podrán exceder las 12 horas semanales.

Una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrará en vigor al día siguiente, conforme a los plazos establecidos y al esquema de implementación gradual.

#ÚLTIMAHORA | Las y los diputados aprueban, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados del dictamen por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política, en materia de reducción de la jornada laboral. #40Horas #LXVILegislatura pic.twitter.com/y1P5HtGXVx — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 25, 2026

