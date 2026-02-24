México tiene “todas las garantías” para el Mundial 2026, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen “todas las garantías” para la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país y descartó riesgos para los aficionados que visiten territorio nacional.

Las dudas surgieron tras una alerta de seguridad emitida el domingo 22 de febrero que afectó a 20 estados, entre ellos Guadalajara, sede del repechaje intercontinental y de cuatro partidos del Mundial.

Hasta el martes 24 de febrero, los comités organizadores en México no habían recibido notificación alguna de la FIFA sobre cambios de sede o cancelaciones, lo que asegura la continuidad del evento.

De acuerdo con reportes de ESPN, la FIFA solicitó a su oficina en México un informe detallado sobre los hechos registrados entre el 22 y 23 de febrero, particularmente en Guadalajara, para evaluar la situación.

Los documentos solicitados fueron enviados a la sede del organismo en Zúrich, Suiza, con el fin de que el órgano rector del futbol determine los pasos a seguir.

México se mantiene como sede de los partidos de repechaje intercontinental que se celebrarán en Guadalajara y Monterrey durante la fecha FIFA de marzo.

Asimismo, el país conserva la organización de 13 partidos mundialistas: cuatro en Monterrey, cuatro en Guadalajara y cinco en la Ciudad de México, incluida la inauguración del certamen.

