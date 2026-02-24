Preparan comparecencia del SOAPAP ante el Congreso

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, Laura Guadalupe Vargas Vargas, informó que se dará continuidad y fortalecimiento al ejercicio de rendición de cuentas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y de la empresa concesionaria Agua de Puebla, mediante una comparecencia con lineamientos claros, seguimiento técnico y evaluación puntual de indicadores.

En rueda de prensa, la diputada recordó que el 13 de noviembre de 2024 se realizó, por primera vez en la historia del Congreso del Estado, la comparecencia conjunta de la empresa concesionaria y del organismo encargado de supervisar el cumplimiento del título de concesión, marcando un precedente en materia de transparencia y control legislativo.

Explicó que, a través de diversos exhortos y puntos de acuerdo presentados por diputadas y diputados de la LXII Legislatura, la Comisión llevó a cabo un análisis para establecer que las comparecencias se realicen de manera cuatrimestral, como un mecanismo permanente de evaluación.

Asimismo, precisó que el 8 de octubre de 2025 fueron aprobados los lineamientos generales que normarán estos ejercicios, garantizando orden, claridad y profundidad en la revisión de la información.

La legisladora señaló que sostuvo una primera mesa de trabajo con la nueva titular del SOAPAP con el objetivo de definir la proyección de la comparecencia. Subrayó que, más allá de los posicionamientos propios del ejercicio legislativo, la prioridad es dar seguimiento puntual a los 31 indicadores de desempeño establecidos en el título de concesión y en el último convenio modificatorio.

Finalmente, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas indicó que en los próximos días la Comisión sesionará para aprobar el acuerdo que determine la fecha del citatorio correspondiente, por lo que la comparecencia podría realizarse en el mes de marzo.

