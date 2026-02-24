Buscan garantizar reinstalación laboral a elementos de seguridad

Con la finalidad de generar condiciones de igualdad respecto a los derechos de cualquier trabajador, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución federal para reinstalar a elementos de seguridad en caso de despido injustificado.

En rueda de prensa, el diputado explicó que las y los integrantes de los cuerpos policiacos están impedidos para reingresar a su centro laboral, pese a que las y los trabajadores del resto de los sectores están en posibilidad de ser reinstalados, si lo determina la autoridad competente.

“Incluso cuando la autoridad laboral haya emitido un laudo en el que determine que el despido haya sido injustificado. Solamente tendrán derecho estas compañeras y compañeros a la indemnización constitucional y no a la reinstalación. ¿Qué es lo que proponemos? Que, como el resto de los trabajadores que existen en este país, estas personas puedan ser reinstaladas cuando se determine por la autoridad laboral”, indicó.

Las reformas a las que hizo referencia el legislador se realizarían al segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el diputado indicó que ha impulsado modificaciones al artículo 8 constitucional sobre el derecho de petición que tienen las y los ciudadanos. Al respecto, se propone el término de 30 días hábiles para responder a sus solicitudes, ya que actualmente no se señala un plazo y se deja al arbitrio de la autoridad el tiempo de respuesta.

Finalmente, destacó la presentación de una iniciativa de reforma a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la cual consiste en incrementar en cinco por ciento las percepciones para el retiro de las y los militares, como un reconocimiento por la labor que han prestado al servicio de la Patria. Detalló que estos recursos saldrían de las devoluciones que hacen los estados y municipios a la Tesorería de la Federación como fondos no ejercidos.

Te recomendamos: