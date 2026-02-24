FGE logra sentencia por trata de personas en San Pedro Cholula

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra un masculino como responsable del delito de trata de personas, por hechos ocurridos en el municipio de San Pedro Cholula.

De acuerdo con la investigación, el sentenciado de nombre Luis Ángel N. presuntamente enganchó mediante engaños a una adolescente, con quien sostuvo una relación sentimental con la finalidad de explotarla sexualmente, obligándola a realizar dichas actividades bajo amenazas.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la comunidad de San Diego Cuachayotla, donde se acreditó la conducta delictiva.

Derivado de las pruebas aportadas por la FGE, el 19 de febrero de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 34 años, 1 mes y 15 días de prisión, así como una multa económica y el pago de la reparación integral del daño.

