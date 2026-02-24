Convocan a marcha por feminicidio de abuela y nieta en Pantepec

El feminicidio de Juana de 58 años y su nieta Evelin de 13 años de edad en Pantepec, Puebla, causó indignación en la población de la Sierra Norte, debido a que a pesar de haber ocurrido el 19 de febrero de 2026 sigue sin haber detenidos, por lo cual colectivas feministas y habitantes convocaron a una marcha el domingo 1 de marzo.

La agrupación “Vivas nos queremos Xicotepec” hizo un llamado para apoyar a la familia de las víctimas y exigir justicia por ambas, que fueron asesinadas en la localidad de Mecapalapa, afuera de su propia casa.

“El feminicidio de Evelin, una niña de 13 años, y su abuelita Juanita, de 58 años, es una herida abierta que no puede cerrarse con silencio ni con indiferencia; lo ocurrido en Mecapalapa es inadmisible y debe investigarse“, dice el mensaje difundido en redes sociales.

La movilización está programada a las 10:00 horas en el centro de esta localidad para hacer un recorrido con pancartas en mano y con ropa negra.

“No hay detenidos, no hay respuestas. La comunidad exige verdad y castigo para los culpables”, añade la convocatoria.

Evelin y Juanita fueron halladas sin vida con huellas de extrema violencia, heridas con un arma punzocortante, sin que hasta este martes 24 de febrero se conozca alguna línea de investigación o pronunciamiento público por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de los responsables del crimen.

En enero se han registrado dos feminicidios en la entidad poblana, mientras el año pasado la entidad cerró con 25 asesinatos de mujeres por razón de génerO, de acuerdo con cifras oficiales.

