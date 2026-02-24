Disparan contra hombre en intento de asalto en Angelópolis

Un hombre resultó herido de bala durante un intento de asalto en la zona de Angelópolis, punto donde elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula lograron detener al responsable.

Esta agresión ocurrió en el estacionamiento de Laboratorios Exacta ubicada en la Avenida el Sol, donde el afectado estaba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por un asaltante.

Según el reporte preliminar, el agresor llegó en otro automóvil, descendió y amenazó al civil con un arma para entregar sus pertenencias y el control de su vehículo particular.

Después de que intentara resistirse al atraco, el agresor le disparó en la pierna y posteriormente intentó escapar de la zona.

Un despliegue policiaco se expandió en el área, logrando aprender al responsable y presentarlo ante el ministerio público por el delito de robo agravado.

Mientras tanto, el lesionado fue atendido por paramédicos de Protección Civil municipal y fue trasladado a un hospital para su correcta atención.

