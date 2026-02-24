Pánico del domingo impactó ventas en el Centro Histórico de Puebla

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla reportó una cifra preliminar de afectación en el sector restaurantero en déficit de ventas del 65 por ciento, mientras que el paro técnico de un turno en Audi tuvo un impacto de 1.3 a 1.4 millones de dólares por inactividad ante los cierres y el pánico entre la población durante el domingo pasado.

A través de un comunicado, el organismo empresarial señaló que el impacto fue para las agencias automotrices y comercios del Centro Histórico que cerraron de manera anticipada, así como las bajas ventas de los que permanecieron abiertos, ya que hubo poca afluencia de clientes ante el “entorno de incertidumbre”.

El CCE advirtió que conforme tengan información consolidada que recojan del resto de organismos las darán a conocer y pedirán a las autoridades atender las necesidades del sector privado.

“Consideramos indispensable que la información por parte de las autoridades se difunda con claridad, oportunidad y precisión, a fin de evitar la desinformación y el pánico. La comunicación institucional oportuna fortalece la confianza pública y restablece la actividad productiva”, dice el comunicado.

Por ello, pidieron a la ciudadanía y a las empresas mantener comunicación permanente con las autoridades a través de sus números de emergencia.

Anunciaron que mantendrán su participación en las mesas de seguridad convocadas por las autoridades para fortalecer la integración de datos confiables.

“Retomemos la normalidad con responsabilidad, serenidad y coordinación. Estar alertas no significa paralizarnos; significa actuar con orden, información veraz y en unidad”, abundaron.

El organismo hizo un recuento de su actuar ante las acciones del crimen organizado en la entidad como la comunicación directa con autoridades, canalizar las necesidades del sector empresarial y dar seguimiento a los hechos de violencia, así como participar en la mañanera del gobierno estatal.

