Excavan en Xonacatepec por posible localización de tres jóvenes desaparecidos

Por:
Jesus Zavala
-
12
Binomios K9 y maquinaria ingresan a inmueble en búsqueda de Jonathan, Adrián y Juan David.

La búsqueda de Jonathan Valdez Palma y su hermano Adrián Valdez Palma, junto con Juan David Toribio Luna ha provocado que se desarrollen diferentes diligencias en Xonacatepec, donde desde diciembre se reportó su desaparición y en recientes días se escarbó en un predio por posible localización de restos humanos.

Está investigación se generó al interior de un predio de la calle Miguel Alemán, donde se presume que desde el pasado jueves 19 de febrero se habrían realizado múltiples diligencias por la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDOFPDCD/DESAPARIDOS/001786/2025.

Según fuentes cercanas, esta investigación en específico sería como parte de las diligencias para localizar a Juan David Toribio Luna, la cual habría llevado a la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares hasta el predio en cuestión.

Vecinos de la zona reportaron el ingreso de binomios caninos del K9 y maquinaria de construcción, además de que diversas excavaciones fueron notadas dentro del inmueble, donde aparentemente se habrían encontrado elementos útiles para la indagatoria de esta desaparición.

Es importante señalar que los dos hermanos de 27 y 23 años de edad fueron reportados como desaparecidos el pasado 8 de diciembre; se presume que habrían desaparecido junto con su vecino, Juan David de 21 años, pero su denuncia se presentó hasta el 14 de diciembre del año pasado.

Te recomendamos:

Tren embiste vehículo en Tehuacán; lesiona a pareja de adultos mayores

Notas relacionadasmás del autor