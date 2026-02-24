Excavan en Xonacatepec por posible localización de tres jóvenes desaparecidos

La búsqueda de Jonathan Valdez Palma y su hermano Adrián Valdez Palma, junto con Juan David Toribio Luna ha provocado que se desarrollen diferentes diligencias en Xonacatepec, donde desde diciembre se reportó su desaparición y en recientes días se escarbó en un predio por posible localización de restos humanos.

Está investigación se generó al interior de un predio de la calle Miguel Alemán, donde se presume que desde el pasado jueves 19 de febrero se habrían realizado múltiples diligencias por la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDOFPDCD/DESAPARIDOS/001786/2025.

#Seguridad 🚨 A través de un operativo entre personal de la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se realizaron múltiples acciones de investigación al interior de un… pic.twitter.com/kaYaMNh2wp — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 23, 2026

Según fuentes cercanas, esta investigación en específico sería como parte de las diligencias para localizar a Juan David Toribio Luna, la cual habría llevado a la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares hasta el predio en cuestión.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Adrian Valdez Palma, visto por última vez en el Municipio de Puebla, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/BtwFLrcpm8 — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) December 17, 2025

Vecinos de la zona reportaron el ingreso de binomios caninos del K9 y maquinaria de construcción, además de que diversas excavaciones fueron notadas dentro del inmueble, donde aparentemente se habrían encontrado elementos útiles para la indagatoria de esta desaparición.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Jonathan Valdez Palma, visto por última vez en el Municipio de Puebla, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/20WDB9pNKX — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) December 17, 2025

Es importante señalar que los dos hermanos de 27 y 23 años de edad fueron reportados como desaparecidos el pasado 8 de diciembre; se presume que habrían desaparecido junto con su vecino, Juan David de 21 años, pero su denuncia se presentó hasta el 14 de diciembre del año pasado.

#ServicioSocial | 🔍 Ayúdanos a localizar a Juan David Toribio Luna, visto por última vez el 06 de diciembre de 2025, en la Colonia de San Miguel Xonacatepec, Puebla.



✅Cualquier información, comunícate al:

☎️2222 46 38 30

☎️2226 82 12 58 pic.twitter.com/fVfbctPdFZ — Prevención Cholula (@prevencholula) December 20, 2025

