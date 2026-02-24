En 15 minutos trasladan por aire a mujer de San José Chiapa a Tepeaca

Gracias a la oportuna intervención del Gobierno del Estado de Puebla, a través de los Servicios de Salud, una mujer embarazada en condición crítica fue trasladada por ambulancia aérea desde el Hospital Integral de San José Chiapa, para recibir atención médica especializada.

La paciente, de 21 años de edad, presentó complicaciones obstétricas posteriores a un parto fortuito, que requerían una asistencia hospitalaria inmediata.

Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de referencia y su traslado desde el Hospital Integral de San José Chiapa, con destino al Hospital General de Tepeaca.

El operativo fue coordinado por el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), a través de una ambulancia aérea, que permitió llegar al nosocomio en solo 15 minutos, tiempo durante el cual permaneció bajo vigilancia, se logró su estabilidad y se disminuyeron los riesgos.

Resultado de la respuesta inmediata y a la coordinación interinstitucional, la joven mujer arribó de manera segura a la unidad hospitalaria receptora, donde continuará con cuidados integrales y con seguimiento especializado.

Una vez más, la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, trabaja para consolidar un sistema de salud que actúa con rapidez, profesionalismo y responsabilidad ante casos de alta prioridad.

