Armenta llama a respetar derecho de audiencias a información real

Ante la manipulación informativa, las audiencias poseen el derecho a conocer la verdad, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al indicar que, durante el operativo coordinado entre las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal en Jalisco, se registró una escalada de desinformación difundida en redes sociales.

Enfatizó que frente a la mentira y la calumnia debe respetarse el derecho de la población a recibir noticias verificadas. “El respeto a los ciudadanos debe ser garantizado por quienes participan en la difusión de la información que la población merece”, puntualizó.

Ante medios de comunicación, el gobernador expresó que quienes están en contra de cualquier acción de los gobiernos de la Cuarta Transformación utilizan la violencia como instrumento de operación para beneficio propio. Sin embargo, destacó que lo importante será siempre actuar con congruencia y en apego a la ley, por ello defendió la libertad de expresión y resaltó que en Puebla se respeta el derecho a la crítica.

En su intervención, el coordinador de Estrategia de Comunicación del Gobierno del Estado, Javier Sánchez Galicia, recordó que el Artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que dicho servicio debe prestarse en condiciones de competencia y calidad, con el objetivo de satisfacer los derechos de las audiencias, ya que son actores con garantías legales para recibir información real.

Actualmente las noticias falsas se comparten un 70 por ciento más que las verdaderas, por lo que Sánchez Galicia llamó a los medios de comunicación a verificar con responsabilidad la información que difunden en redes sociales, ya que compartir imágenes no verificadas crea distorsiones de la realidad.

En el mismo orden de ideas, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, llamó a los medios de comunicación y a la población a verificar datos y a ser prudentes. Además, enfatizó la importancia de que sean noticias veraces y oportunas.

Te recomendamos: