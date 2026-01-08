Puebla y Veracruz refuerzan seguridad en zonas limítrofes

Las secretarías de Seguridad Pública de Puebla y Veracruz, de manera conjunta con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), implementan un operativo permanente en las zonas limítrofes entre ambos estados.

Este despliegue contempla patrullajes, puestos de control y revisión vehicular, vigilancia permanente y presencia disuasiva sobre la autopista Puebla-Córdova y carretera Tehuacán-Orizaba, a fin de inhibir la comisión de conductas delictivas y salvaguardar la integridad de las y los usuarios de estas vialidades.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, se desplegaron 175 elementos y 30 patrullas, estado de fuerza que se suma a las labores de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y policías de Veracruz.

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, reitera el compromiso de mantener estrecha coordinación con los estados colindantes, a fin de garantizar entornos seguros para la población y combatir de manera conjunta a la delincuencia.

