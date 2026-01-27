Puebla instalará 2 mil alarmas vecinales en 2026: Laura Artemisa

El Gobierno de Puebla instalará 2 mil alarmas vecinales durante este año, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la organización comunitaria, anunció la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al señalar que esta estrategia integral es de prevención y atención ciudadana, a través del programa Obra Comunitaria.

Laura Artemisa informó que en 2025 se instalaron mil 500 alarmas vecinales en tres municipios, en beneficio de 11 juntas auxiliares de Puebla capital, 11 en San Pedro Cholula y 2 en Cuautlancingo, lo que permitió mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

En rueda de prensa con el gobernador Alejandro Armenta, Laura Artemisa detalló que para dar seguimiento a los resultados y definir las próximas zonas de colocación, se llevan a cabo mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, a fin de evaluar el impacto del programa y fortalecer su operatividad.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que este modelo funciona a través de comités vecinales, además que en todo momento se evita exponer a la ciudadanía. Explicó que las alarmas cuentan con videocámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), lo que permite que, al activarse, el llamado sea atendido de manera inmediata por la patrulla más cercana.

Esta estrategia se alinea con la visión de seguridad y bienestar impulsada a nivel nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, colocando a la prevención, la tecnología y la participación ciudadana como ejes fundamentales para construir comunidades más seguras y solidarias.

Te recomendamos: