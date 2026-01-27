Pepe Chedraui lanza campaña “Canchas x Latas” en UH Rivera Anaya

Con el propósito de mejorar los espacios deportivos de la ciudad y promover una cultura de reciclaje, el alcalde Pepe Chedraui, dio inicio a la campaña “Canchas x Latas” en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, una iniciativa que se desarrollará durante cuatro meses y que tiene como meta la recolección de tres millones de latas de aluminio.

En el marco del mundial, esta campaña es impulsada por el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, y busca generar beneficios directos tanto en el ámbito deportivo como en el ambiental, a partir de la participación activa de la ciudadanía, el sector privado y las autoridades.

Durante su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui destacó que Canchas x Latas es un programa prioritario para la capital poblana, en el que se suma el Gobierno de la Ciudad y la sociedad, así como fundaciones, siempre con el liderazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el gobernador del estado, Alejandro Armenta, de cara, también al mundial de futbol.

“Agradezco esta campaña de recuperar latas, porque aparte vamos limpiando Puebla. Limpias, ayudas, colaboras, participamos todos y creas esta gran cancha en la Rivera Anata, para que nuestras juventudes para que puedan jugar futbol en superficies correctas, en superficies donde puedan sentirse a gusto y divertirse, hacer deporte que es parte importante en nuestra vida”, precisó.

Por su parte, el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, señaló que este es un programa único de rehabilitación de canchas deportivas. Afirmó que la iniciativa cuenta con muchas aristas a favor de la ciudadanía como la promoción del deporte a través de la rehabilitación deportivos, la colaboración entre la ciudadanía el gobierno de la ciudad y el sector privado en torno a la rehabilitación de las canchas, así como el cuidado el medio ambiente con la recolección de las latas de aluminio.

“Puebla se va a convertir en el primer municipio en el país en implementar este programa, como siempre, bajo el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui, buscando innovar en beneficio de todas y todos en la capital”, puntualizó.

La campaña “Canchas x Latas”, presentada oficialmente el pasado 9 de diciembre de 2025, contempla diversas acciones, entre las que destacan, la instalación de contenedores para la recolección de latas de aluminio en espacios deportivos a cargo del IMDP y en puntos estratégicos del municipio, el uso de súper sacos de polipropileno de segundo uso, reforzando la cultura del reciclaje y la sustentabilidad, y se darán a conocer mediante la página de internet del IMDP los diferentes puntos de recolección en la ciudad, asimismo se realizarán reciclatones en puntos específicos en la capital.

A esta iniciativa se suman empresas aliadas como Green Carson, Hotel Marriott, Adient, CAPU, Centro Comercial Down Town, Clepsa, Club Británica, Cankretar, Empaque Carvajal, Kiekert de México, UPAEP, Tenneco, Torre Insignia, Universidad Anáhuac, Acuario Michin, Parque Puebla, Hospital Betania, IEU, Flexsport, Colegio Andes, Instituto Oriente, La Gran Bodega, Estrella Roja, Pericos de Puebla y el BINE.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad y el Instituto Municipal del Deporte de Puebla reafirman su compromiso de impulsar políticas públicas que mejoren los espacios deportivos, promuevan el cuidado del medio ambiente y contribuyan al bienestar social de las y los poblanos.

