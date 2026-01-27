Escaleras eléctricas frente al CCU generan opiniones divididas

Transeúntes expresaron opiniones encontradas ante la instalación de escaleras eléctricas en el puente peatonal ubicado en el cruce de Cúmulo de Virgo, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU), en la zona de Vía Atlixcáyotl, obra que presenta un avance del 95 por ciento y cuya finalidad es facilitar el cruce peatonal en una de las vialidades con mayor afluencia.

De acuerdo con usuarios frecuentes del puente, la mayoría considera que las escaleras eléctricas permitirán agilizar el cruce y reducir el tiempo de traslado, además de representar un beneficio para personas con movilidad limitada, como quienes utilizan bastón, muletas o silla de ruedas, al disminuir el esfuerzo físico requerido para subir y bajar la estructura.

No obstante, otros transeúntes señalaron que la implementación de este tipo de infraestructura podría reducir la actividad física cotidiana y fomentar el sedentarismo, al eliminar la necesidad de subir las escaleras de manera tradicional.

Te puede interesar: Choque entre automóvil y Ruta 4 deja lesionados en El Carmen

Actualmente, las escaleras eléctricas han sido puestas en funcionamiento de manera provisional mediante un generador, mientras se concreta la conexión formal al suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se prevé que sea durante la próxima semana cuando el sistema entre en operación de forma definitiva. La obra fue anunciada en febrero de 2025 como parte de las acciones para mejorar la movilidad peatonal en esta zona de alta concentración de personas.

Editor: César A. García

Te recomendamos: